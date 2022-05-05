Инфляция в Турции достигла почти 70 процентов

Годовая инфляция в Турции поднялась до 69,97 процента

Годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70 процентов (69,97 процента), говорится на сайте Турецкого статистического института (TUIK).

В январе показатель был на уровне 48,69 процента. В марте инфляция поднялась до 61,14 процента и достигла 69,97 процента к апрелю. При этом в месячном выражении инфляция снизилась с 9,19 до 7,67 процента.

Ранее председатель Центробанка республики Шахап Кавджиоглу заявил, что инфляция в Турции по итогам 2022 года достигнет 42,8 процента. Это почти в два раза выше, чем ожидалось ранее.

Турецкая экономика столкнулась с беспрецедентным инфляционным давлением в связи с политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он является приверженцем альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки позволяет бороться с ростом цен. Турецкий лидер уволил нескольких глав Центробанка.

Эрдоган утверждал, что уже весной граждане почувствуют положительный эффект, заключающийся в замедлении инфляции. В марте президент Турции перенес снижение роста цен ниже десяти процентов на 2023 год.