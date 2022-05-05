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Япония назвала санкции России «абсолютно неприемлемыми»

Премьер Японии Кисида назвал абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции
Фумио Кисиде

Фумио Кисиде . Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «абсолютно неприемлемыми» объявленные Россией санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По его словам, ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на стороне Москвы. «Это Россия, которая обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию», — заявил Кисида.

Аналогичное мнение выразил и министр обороны Японии Нобуо Киси. Он отметил, что подобные заявления России могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».

Ранее власти запретили въезд на территорию России премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки. Всего в список попали 63 гражданина Японии.

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Марина Совина
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