Верующие устроили беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме

Мусульмане устроили беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме

Мусульмане устроили беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме, когда ее пришли посетить еврейские паломники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

5 мая израильские паломники получили возможность посетить Храмовую гору впервые после окончания месяца Рамадан. Однако мусульмане оказались этим недовольны. Когда сотни израильтян выстроились в очередь перед святыней, «десятки участников беспорядков в начали выкрикивать подстрекательские лозунги и нарушать общественный порядок».

Сообщается, что провокаторы также начали «бросать камни и другие предметы в полицейских, охраняющих посещающих и поддерживающих безопасность и порядок в этом районе». Полиция уже взяла ситуацию под контроль, однако один сотрудник правоохранительных органов получил легкое ранение.