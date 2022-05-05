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Женщина сделала «бедра Кардашьян» и рассказала о последствиях

The Sun: блогерша Сайра Хан потратила сотни тысяч рублей на бедра, как у Ким Кардашьян

Кадр: AJ Star / YouTube

Блогерша Сайра Хан потратила сотни тысяч рублей на процедуры ради бедер, как у телезвезды Ким Кардашьян, и рассказала о последствиях манипуляций. О ее преображении сообщили журналисты The Sun.

51-летняя Хан призналась, что ей не нравилась нижняя часть тела и чаще всего она прятала ее под бесформенной одеждой. По этой причине женщина сделала безоперационное увеличение ягодиц, при котором вводят жир из разных зон посредством инъекций.

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Процедура обошлась юзерше в 2500 фунтов стерлингов (около 203 тысяч рублей), а результат, по ее словам, изменил ее жизнь. Рассказывая о последствиях, Хан подчеркнула, что стала намного увереннее в себе. Манипуляция избавила девушку от целлюлита, помогла ей обрести округлые бедра и ягодицы. Для достижения такого эффекта пациентке пришлось ежедневно заниматься спортом, соблюдать питьевой режим и диету — и все это на протяжении нескольких месяцев.

Героиня материала отметила, что после преображения ее отношения с мужем стали крепче, в частности, он не перестает делать комплименты ее фигуре. «Я больше не стесняюсь себя! И не трачу время впустую, подбирая одежду, которая сидит определенным образом», — заключила она.

Ранее в марте модель Джулия Медейрос, известная как двойник Кайли Дженнер, раскрыла простой способ увеличить ягодицы без спорта и операций. Девушку принимают за сестру Ким Кардашьян из-за ее длинных волос, пухлых губ и телосложения. По ее мнению, существует взаимосвязь между ношением нижнего белья и объемом бедер.

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Карина Черных
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