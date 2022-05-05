Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа неожиданная категория пациентов с COVID-19 с высоким риском смерти

Терапевт Кривцова заявила о высоком риске смерти у лысых мужчин с COVID-19

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У части пациентов с COVID-19 есть высокий риск смерти во время болезни— к ним относятся мужчины с алопецией. Такую неожиданную категорию пациентов назвала врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова, сообщает Ura.ru.

«Дело в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез COVID — это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием», — объяснила Кривцова.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

По ее словам, из-за меньшей защиты сердца у лысых пациентов высок риск смерти. Последствия коронавируса могут также приводить к потере волос, добавила врач. Она рассказала, что это связано с осложнениями в виде сосудистых изменений.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна коронавируса. По его словам, подъем заболеваемости COVID-19 в стране случился из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России продлили временный запрет полетов в южные регионы
Смартфоны получат рекордную зарядку
Полиция начала задерживать оппозиционеров на митинге в Ереване
В СКР установили причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка
Власти поддержали переход на электронные квитанции за услуги ЖКХ
Названа неожиданная категория пациентов с COVID-19 с высоким риском смерти
Британия оставит российский процессор без технологий
Стоматолог рассказал об адаптации к зубным имплантам
Одежда из 2000-х годов вновь стала трендом
В Госдуме ответили на планы объявить всеобщую мобилизацию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.