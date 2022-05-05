Названа неожиданная категория пациентов с COVID-19 с высоким риском смерти

Терапевт Кривцова заявила о высоком риске смерти у лысых мужчин с COVID-19

У части пациентов с COVID-19 есть высокий риск смерти во время болезни— к ним относятся мужчины с алопецией. Такую неожиданную категорию пациентов назвала врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова, сообщает Ura.ru.

«Дело в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез COVID — это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием», — объяснила Кривцова.

По ее словам, из-за меньшей защиты сердца у лысых пациентов высок риск смерти. Последствия коронавируса могут также приводить к потере волос, добавила врач. Она рассказала, что это связано с осложнениями в виде сосудистых изменений.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна коронавируса. По его словам, подъем заболеваемости COVID-19 в стране случился из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.