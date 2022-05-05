Нурмагомедов раскритиковал бойца UFC за отказ драться с Махачевым

Нурмагомедов раскритиковал американского бойца UFC Дариуша за отказ драться с Махачевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал американца Бенеила Дариуша за отказ от поединка с россиянином Исламом Махачевым. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Они говорят: "Дерись с топами", но как это сделать, если никто не хочет? Ислам Махачев, придет время, просто делай», — сказал Нурмагомедов. Ранее Дариуш заявил, что не сможет провести бой с Махачевым в июле из-за травмы ноги.

24 февраля Махачев рассказал, что ряд звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отказались от поединка с ним. Дариуш, с которым они должны были подраться 27 февраля, получил травму и снялся с боя. Заменить американца предложили Рафаэлю Дос Аньосу, Тони Фергюсону и Майклу Чендлеру, однако все бойцы ответили отказом. В итоге россиянин подрался с Бобби Грином и продлил серию побед в организации до десяти поединков.

Всего на счету 30-летнего Махачева 22 победы при одном поражении в ММА.