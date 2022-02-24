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Спорт

Махачев рассказал об отказе звезд UFC драться с ним

Боец UFC Ислам Махачев заявил, что Фергюсон, Дос Аньос и Чендлер отказались от боя с ним
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал, что ряд звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отказались от поединка с ним. Запись эфира с россиянином опубликована в YouTube-канале ESPN MMA.

Махачев заявил, что попросил своего менеджера Али Абдель-Азиза связаться с Рафаэлем Дос Аньосом после того, как соперник россиянина Бенеил Дариуш получил травму. Тогда бразилец отказался. Кроме того, схватку с Махачевым предлагали американцам Тони Фергюсону и Майклу Чендлеру. Они также отказались заменить Дариуша.

27 февраля Махачев проведет поединок с Бобби Грином. Первоначально соперником россиянина должен был стать Дариуш.

Ранее 24 февраля армянский боец UFC Арман Царукян заявил, что отказался драться с Махачевым. Вместе с тем он не исключил, что проведет поединок с россиянином в будущем.

Махачев одержал девять побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он оказался сильнее новозеландца Дэна Хукера.

Николай Костюков
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