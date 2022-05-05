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Израиль сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова

Офис премьера Израиля сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

«Они [Путин и Беннет] также обсудили слова министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения к еврейскому народу и к памяти о холокосте», — говорится в сообщении.

В ходе интервью итальянскому телеканалу Mediaset министр иностранных дел России заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, хотя и допустил, что может ошибаться. Кроме того, он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.

Беннет в ответ заявил, что слова Лаврова не соответствуют действительности. Он отметил, что крайне серьезно относится к заявлению российского министра.

Глава МИД Израиля Яир Лапид, в свою очередь, потребовал извинений от России. По его словам, Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста.

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Алина Гончарова
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