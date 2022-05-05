Израиль сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова

Офис премьера Израиля сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова

Президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

«Они [Путин и Беннет] также обсудили слова министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения к еврейскому народу и к памяти о холокосте», — говорится в сообщении.

В ходе интервью итальянскому телеканалу Mediaset министр иностранных дел России заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, хотя и допустил, что может ошибаться. Кроме того, он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.

Беннет в ответ заявил, что слова Лаврова не соответствуют действительности. Он отметил, что крайне серьезно относится к заявлению российского министра.

Глава МИД Израиля Яир Лапид, в свою очередь, потребовал извинений от России. По его словам, Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста.