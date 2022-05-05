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Лукашенко оценил слова об оккупации Украины Россией

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Путин не собирается оккупировать Украину
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Владимир Путин назвал это специальной военной операцией, не объявлял войны», — сказал Лукашенко. По его словам, перед российским президентом не стояла цель «оккупировать Украину и поставить на колени».

Также белорусский президент напомнил, что после первого конфликта в 2014 году «Россия не очень была втянута в этот конфликт». «И Путину предлагали, на моих глазах это было, — пройти до Приднестровья от Донецка и забрать весь юг Украины, отрезать от моря, за что они сейчас и воюют. Путин сказал: "Нет, я на это не могу согласиться"», — оцениил Лукашенко.

Ранее Лукашенко высказался об участии республики в российской специальной военной операции на Украине — по его мнению, в этом нет необходимости. Он в очередной раз подчеркнул, что Белоруссия не будет участвовать в спецоперации России на Украине. «Потому что в этом нет никакой необходимости», — заявил он.

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Марина Совина
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