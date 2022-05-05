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Макрон 9 мая приедет в Берлин

Президент Франции Макрон приедет в Берлин и проведет переговоры с канцлером Шольцем

Фото: Francois Mori / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 мая приедет в Берлин и проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации главы Пятой республики подчеркнули, что это будет первый зарубежный визит Макрона после инаугурации на новый президентский срок, «что вновь подчеркивает прочность франко-германских отношений», добавляется в сообщении.

Макрон и Шольц среди прочего обсудят ситуацию на Украине и «вызовы для европейского суверенитета», рассказали в Елисейском дворце.

В апреле Олаф Шольц говорил, что люди, критикующие Эммануэля Макрона за продолжение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несправедливы. По мнению Шольца, усилия Макрона похвальны.

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Антон Похиляк
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