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В Подмосковье ребенок пострадал от выстрела из пневматического оружия

В Пушкино неизвестный выстрелил из пневматического оружия в ребенка на детской площадке

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Неизвестный выстрелил предположительно из пневматического оружия в ребенка на детской площадке в Пушкино — в полицию поступило сообщение о случившемся. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По данным агентства, инцидент произошел на детской площадке, расположенной во дворе одного из домов на улице Инессы Арманд. Ребенок 2009 года рождения получил ранение губы. Полицейские проверяют сообщение о случившемся и ведут розыск возможного злоумышленника.

Ранее в подмосковном Ногинске двое детей выпали из окна шестого этажа, они были госпитализированы с подозрением на сотрясение головного мозга и с ушибами мягких тканей. По предварительным данным, отец детей отлучился из дома на десять минут, в это время два мальчика выпали из окна.

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Леонид Микуляк
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