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Число жертв COVID-19 в США превысило миллион

NBC News: число умерших из-за COVID-19 в США превысило 1 млн человек

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Число жертв COVID-19 в США превысило один миллион человек, страна занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных смертей от болезни. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные подсчеты.

Телеканал отмечает, что количество умерших от последствий коронавирусной инфекции в США сравнимо с числом жителей города Сан-Хосе в штате Калифорния, где по данным переписи на 2020 год, проживали 1,01 миллиона человек.

При этом, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), к 4 мая за все время пандемии из-за коронавируса умерли 993 341 человек, в среднем ежедневная смертность за последнюю неделю составила 325 человек.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2, стал преобладающим вариантом в США. На новый вариант COVID-19 пришлось больше половины (54,9 процента) новых случаев заражения.

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Марина Совина
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