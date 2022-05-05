Все школы Камчатки эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Главный аэропорт Камчатки, все школы и мэрию эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Все школы Камчатки, главный аэропорт и краевую мэрию эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании» учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Петропавловска-Камчатского.

«Из-за сообщения о возможном акте терроризма на Камчатке эвакуируют все школы. Занятия второй смены отменены», —сказано в сообщении.

Информация о минировании также поступила в здания местного отделения Пенсионного фонда, аэропорта Петропавловска-Камчатского и мэрии краевого центра. Оперативные службы проверяют учреждения на наличие взрывных устройств, отметили в администрации города.

В апреле во всех школах Камчатского края также прошла эвакуация после сообщений об угрозе минирования. Всего в крае действует 121 школа. Уточняется, что занятия во второй смене отменили. По данным РИА Новости, это восьмая эвакуация школ в регионе с начала 2022 года.