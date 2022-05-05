Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ
Министерство обороны России показало на видео, как летчики армейской авиации нанесли удары управляемыми ракетами по выявленному пункту управления и опорному пункту Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».
В результате боевого применения удалось уничтожить пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ, пояснили в ведомстве.
Кроме того, Минобороны представило кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в темное время суток.
«Армейская авиация в ходе проведения специальной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации», — добавили в Минобороны.
Ранее ведомство опубликовало кадры применения перспективной радиолокационной станции и зенитно-ракетного комплекса С-300В.
Поводом для них стало заступление на боевое дежурство подразделения ПВО Центрального военного округа в новом позиционном районе.