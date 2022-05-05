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Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ

Минобороны опубликовало видео ночного рейда вертолетов Ка-52 на украинский опорный пункт

Министерство обороны России показало на видео, как летчики армейской авиации нанесли удары управляемыми ракетами по выявленному пункту управления и опорному пункту Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

В результате боевого применения удалось уничтожить пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ, пояснили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны представило кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в темное время суток.

«Армейская авиация в ходе проведения специальной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации», — добавили в Минобороны.

Ранее ведомство опубликовало кадры применения перспективной радиолокационной станции и зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Поводом для них стало заступление на боевое дежурство подразделения ПВО Центрального военного округа в новом позиционном районе.

Анна Щербакова
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