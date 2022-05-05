Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»

МО РФ доложило об уничтожении ракетными войсками пусковых установок комплекса «Точка-У»

Российские ракетные войска в течение ночи уничтожили две пусковые установки комплекса «Точка-У», а также одну транспортно-заряжающую машину. Об этом доложил журналистам в четверг, 5 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что за ночь артиллерийские подразделения России поразили 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии.

Кроме того, по словам Конашенкова, российской армии удалось уничтожить более 600 националистов и 61 единицу вооружения и военной техники.

4 мая сообщалось, что российские ракетные войска поразили украинскую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Также российские войска и артиллерия поразили 83 района сосредоточения живой силы и военной техники. Как уточнили в военном ведомстве, уничтожены 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники.

