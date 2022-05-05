Минобороны сообщило об уничтожении более 600 бойцов ВСУ

Минобороны заявило, что артиллеристы за ночь уничтожили более 600 бойцов ВСУ

Артиллеристы Вооруженных сил России в течение ночи уничтожили более 600 бойцов ВСУ. Об этом заявил в четверг, 5 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что российской армии также удалось поразить 32 украинских пункта управления, пять складов и 51 позицию артиллерии.

Конашенков добавил, что также была уничтожена 61 единица украинского вооружения и военной техники.

3 мая Минобороны отчиталось об уничтожении почти 200 националистов на Украине.

Отмечалось, что тогда российские артиллерийские подразделения поразили 11 пунктов управления и 54 огневые позиции ВСУ. Также уничтожено два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта.