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Минобороны сообщило об уничтожении более 600 бойцов ВСУ

Минобороны заявило, что артиллеристы за ночь уничтожили более 600 бойцов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Артиллеристы Вооруженных сил России в течение ночи уничтожили более 600 бойцов ВСУ. Об этом заявил в четверг, 5 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что российской армии также удалось поразить 32 украинских пункта управления, пять складов и 51 позицию артиллерии.

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Конашенков добавил, что также была уничтожена 61 единица украинского вооружения и военной техники.

3 мая Минобороны отчиталось об уничтожении почти 200 националистов на Украине.

Отмечалось, что тогда российские артиллерийские подразделения поразили 11 пунктов управления и 54 огневые позиции ВСУ. Также уничтожено два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта.

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Анна Щербакова
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