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Для Украины собрали более шести миллиардов долларов помощи

Морвецкий сообщил о 6,5 млрд долларов, собранных на донорской конференции для Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны-участницы донорской конференции в Варшаве собрали более шести миллиардов долларов, которые направят на помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Организаторами мероприятия выступили Польша и Швеция. «Мы все вместе собрали 6,5 миллиарда долларов. Это наше обязательство на сегодня», —заявил Моравецкий в своем заключительном слове.

Польский премьер заметил, что это не окончательная сумма. По его словам, сумма может увеличиться после того, как участники конференции ознакомятся со всеми поступившими заявлениями.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) выделит еще 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. До этого фон дер Ляйен объявила о направлении 550 миллионов евро для преодоления гуманитарных последствий украинского кризиса.

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Варвара Кошечкина
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