В США признали потерю Грузией статуса лидера по готовности вступить в НАТО

Курт Волкер признал потерю Тбилиси лидирующих позиций среди стран, готовых вступить в НАТО

Грузия потеряла позицию лидера среди государств, которые лучше всего подготовлены к вступлению в НАТО и Евросоюз, заявил экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, пишет Interpressnews.

По мнению Волкера, грузинская демократия сделала шаг назад, пострадав, в частности, от плохо проведенных выборов и отказа оппозиции идти в парламент.

«Мы с нетерпением ждем следующих выборов и надеемся, что они будут лучше с точки зрения справедливости и свободы, и что все сыграют свою роль в рамках конституции», — подчеркнул Волкер.

Грузии следует работать над внутренними реформами, поддерживать тесные связи с Соединенными Штатами и другими странами Североатлантического альянса, акцентировал Волкер. Тбилиси должен быть готов сделать «широкий шаг», если по завершению российской спецоперации на Украине ему предложат вступить в НАТО или Евросоюз.

В то же время Волкер отметил, что Украина стала страной, которая готова «защищаться от российской агрессии» и выглядит как настоящее «суверенное и независимое европейское государство».

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили передал ответы на первую часть анкеты, необходимой для вступления страны в Евросоюз. Решение по возможному вступлению Грузии в объединение ожидается к концу июня. Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз вслед за Украиной в начале марта, тогда же это сделала и Молдавия. Страны получили опросник 11 апреля (Украина — раньше, 9 апреля).