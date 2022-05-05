Минск предупредил о создании группировок НАТО у границ России и Белоруссии

Замглавы Генштаба Белоруссии Косыгин предупредил о создании группировок НАТО у границ РФ

Ударные группировки НАТО могут быть созданы у границ России и Белоруссии в кратчайшие сроки. Об этом сообщил начальник главного управления — заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. Его заявление опубликовал Telegram-канал Минобороны республики.

По словам Косыгина, коллективный Запад наращивает группировки войск в Восточной и Юго-Восточной Европе. Значительная часть сил и средств была переброшена с континентальной части США, утверждает он, и в настоящее время составляет около 37,5 тысячи человек. «В том числе в Польше и странах Балтии размещено около 24,5 тысячи иностранных военнослужащих, оснащенных современным ударным вооружением, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года», — заявил замначальника Генштаба.

В непосредственной близости от границ России и Белоруссии уже находятся силы, на основе которых можно в кратчайшие сроки создать ударные группировки, предупредил Косыгин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не хочет вступать в столкновение с НАТО. Он также назвал недопустимым применение ядерного оружия.