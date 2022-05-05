Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минск предупредил о создании группировок НАТО у границ России и Белоруссии

Замглавы Генштаба Белоруссии Косыгин предупредил о создании группировок НАТО у границ РФ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ударные группировки НАТО могут быть созданы у границ России и Белоруссии в кратчайшие сроки. Об этом сообщил начальник главного управления — заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. Его заявление опубликовал Telegram-канал Минобороны республики.

По словам Косыгина, коллективный Запад наращивает группировки войск в Восточной и Юго-Восточной Европе. Значительная часть сил и средств была переброшена с континентальной части США, утверждает он, и в настоящее время составляет около 37,5 тысячи человек. «В том числе в Польше и странах Балтии размещено около 24,5 тысячи иностранных военнослужащих, оснащенных современным ударным вооружением, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года», — заявил замначальника Генштаба.

В непосредственной близости от границ России и Белоруссии уже находятся силы, на основе которых можно в кратчайшие сроки создать ударные группировки, предупредил Косыгин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не хочет вступать в столкновение с НАТО. Он также назвал недопустимым применение ядерного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Израиль сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова
Назван самый опасный для попадания в ДТП детский возраст
53-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети
Эмбер Херд рассказала о первом случае насилия со стороны Джонни Деппа
Пивоварню в российском городе решили продать на «Авито»
Четверо россиян осуждены за преступления 10-летней давности
Британия ввела санкции против Evraz
В США рассказали о новой роли российского «Ясеня»
Россия допустила санкции в отношении вещательной компаний Британии
США исключили из-под санкций защиту интеллектуальной собственности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.