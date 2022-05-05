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Банду несовершеннолетних неонацистов задержали за осквернение Вечного огня

Под Ростовом задержали банду неонацистов, которые осквернили Вечный огонь в Шахтах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Под Ростовом силовики задержали банду несовершеннолетних неонацистов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, подростки состояли в запрещенной в России организации «Национал-социализм» и получали указания от кураторов из украинских пабликов. Выполняя одно из заданий, фигуранты осквернили Вечный огонь в городе Шахты.

Также юноши нападали на жителей города и совершали другие экстремистские преступления. Во время обысков у них изъяли металлические дубинки, оптические прицелы, пистолеты и винтовку. Также у них было найдено много фашистской атрибутики. На время следствия некоторых членов банды отправили в СИЗО.

Ранее стало известно, что неонацисты планировали покушение на убийство журналиста Владимира Соловьева путем подрыва его автомобиля по указанию СБУ.

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Елизавета Новикова
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