Бизнес
ВсеБизнесМировой бизнесДеловой климатФинансы компанийАвтобизнес
Бизнес

Популярный стриминговый сервис оказался в центре судебного разбирательства

Axios: акционеры Netflix подали иск против компании из-за ложных данных о положении дел

Фото: Dado Ruvic / Reutres

Акционеры стримингового сервиса Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложных данных о реальном положении дел. Об этом сообщает американский портал Axios.

По информации агентства, в иске утверждается, что Netflix «скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других стриминговых сервисов».

Также в документе говорится, что компания скрыла «трудности с удержанием пользователей», из-за которых платформа, по утверждению акционеров, теряет подписчиков.

Истцы утверждают, что понесли «существенные убытки и ущерб» из-за сокрытия этой информации. В свою очередь, представители Netflix отказались прокомментировать данные сообщения.

При этом уточняется, что в конце апреля компания публиковала отчет за первый квартал, в котором отмечалось, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Оно привело к падению стоимости акций Netflix на четверть (27,7 процента) — до 348,61 доллара.

Кроме того, на фоне приостановки в России компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков на 2 миллиона по итогам текущего квартала. Закрытие сервиса в стране уже привело к потере почти 700 тысяч подписчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз призвали подготовить седьмой пакет антироссийских санкций
Кадыров заявил об освобождении Светличного в Луганской области
Все школы Камчатки эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Популярный стриминговый сервис оказался в центре судебного разбирательства
Укушенную гадюкой школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали в Подмосковье
Зеленского обвинили в «стирании» страны ради интересов Запада.
Байден попросил параолимпийца-колясочника не прыгать
В России подорожали новостройки
Замдиректора тюрьмы влюбилась в заключенного и сбежала вместе с ним
В России рассказали о последствиях расширения НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.