Популярный стриминговый сервис оказался в центре судебного разбирательства

Axios: акционеры Netflix подали иск против компании из-за ложных данных о положении дел

Акционеры стримингового сервиса Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложных данных о реальном положении дел. Об этом сообщает американский портал Axios.

По информации агентства, в иске утверждается, что Netflix «скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других стриминговых сервисов».

Также в документе говорится, что компания скрыла «трудности с удержанием пользователей», из-за которых платформа, по утверждению акционеров, теряет подписчиков.

Истцы утверждают, что понесли «существенные убытки и ущерб» из-за сокрытия этой информации. В свою очередь, представители Netflix отказались прокомментировать данные сообщения.

При этом уточняется, что в конце апреля компания публиковала отчет за первый квартал, в котором отмечалось, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Оно привело к падению стоимости акций Netflix на четверть (27,7 процента) — до 348,61 доллара.

Кроме того, на фоне приостановки в России компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков на 2 миллиона по итогам текущего квартала. Закрытие сервиса в стране уже привело к потере почти 700 тысяч подписчиков.

