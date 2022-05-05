Российская компания выделила сотрудникам участки под огороды

Компания «Автотор» выделила сотрудникам участки по 10 соток под огороды

Российская компания «Автотор» в качестве дополнительной социальной поддержки коллектива завода бесплатно выделила всем желающим сотрудникам земельные участки для обустройства огородов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-релиз холдинга.

Отмечается, что размер одного участка составляет одну тысячу квадратных метров или десять соток. Всего были выделены два земельных массива общей площадью в 300 гектаров в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Предварительно среди сотрудников завода было проведено анкетирование и сформирован список желающих воспользоваться данной мерой поддержки.

Работники завода побывали на территории и осмотрели свои будущие огороды. Для обеспечения будущего урожая на «Автоторе» организована продажа отечественного высококачественного семенного картофеля.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка и Корпорации малого и среднего бизнеса сообщили, что российские малые и средние компании весной 2022 года начали активно брать оборотные кредиты, которые можно назвать аналогом микрозаймов «до получки» для физлиц. Отечественный бизнес нарастил спрос на льготные кредиты в рамках двух запущенных в марте ЦБ программ. Их общий лимит составил 675 миллиардов рублей.