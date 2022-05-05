Опухоль в груди 15-летней россиянки оказалась близнецом

В Москве врачи удалили 15-летней девочке опухоль в груди, которая оказалась ее близнецом

В Москве хирурги удалили 15-летней россиянке опухоль, которая оказалась ее неразвившимся близнецом. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Опухоль у школьницы обнаружили во время планового обследования в поликлинике — до этого россиянка не жаловалась на проблемы со здоровьем. Размер новообразования составил восемь на девять сантиметров.

Как рассказал хирург Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского Руслан Молотов, опухоль оказалась эмбрионально-клеточной и врачи решили ее удалить, так как новообразование могло увеличиться и сдавить сосуды и сердце.

«Такое новообразование содержало несколько абсолютно разных видов тканей — жировую, соединительную, хрящевую, волосы, что свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца пациента», — сообщил Молотов.

Медики удалили опухоль с помощью торатоскопа, операция прошла успешно. 15-летнюю школьницу выписали домой через шесть дней после хирургического вмешательства.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи обнаружили в животе 92-летнего мужчины опухоль весом с шестилетнего ребенка — ее вес составил 20 килограмм. Новообразование привело к осложнениям — у россиянина отекли ноги и появились проблемы с кишечником и мочеиспусканием.