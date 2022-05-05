МИД России пообещал ответ на действия США против российских делегаций

В МИД РФ пообещали ответить на действия США против участия российских делегаций в ООН

В МИД России пообещали, что Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, отметив, что Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН с целью нарастить конфронтацию с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что американские власти снова воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие. Так, главе делегации от России, руководителю Федерального агентства по делам национальностей, сотруднику МИД РФ, а также ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера РФ, которые собирались приехать в Нью-Йорк для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, не были выданы американские въездные визы.

«Цель очевидна — любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке», — говорится в заявлении российского ведомства. В МИД добавили, что подобный агрессивный курс без ответа не останется.

Ранее в Нью-Йорке на заседании постоянного форума ООН по вопросу коренных народов участники призывали исключить представительство России из всех процедур международного сотрудничества. Депутат заксобрания, оленевод Эдуард Яунгад из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассказал, что разрешение на въезд в США для участия в форуме получили только пять представителей региональных общественных организаций России — среди них были жители Приморья, Сибири и Арктических регионов.