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Французские виноделы приготовились к нехватке бутылок

Винодельческая отрасль во Франции приготовилась к нехватке стеклянных бутылок

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Винодельческая отрасль во Франции готовится к тому, что после завершения коронавирусного кризиса ее ожидают новые проблемы — нехватка стеклянных бутылок, пишет BFM TV.

Глава отраслевой ассоциации Жоэль Буэиль объяснил, что в пандемию предприятия, изготавливающие бутылки, замедлили производство в силу снижения спроса. Однако теперь он восстановился, но предприятиям требуется время, чтобы вернуться к прежним объемам.

Кроме того, цены на газ, необходимые для изготовления стекла, выросли, и в этих условиях некоторые представители сектора решили начать технические работы — чтобы не продолжать производство при слишком высоких расходах, пояснил он. Есть и другие проблемы, связанные с началом российской операции на Украине — обе страны являются важными поставщиками стекла. В результате цены на бутылки уже выросли на 30-40 процентов.

Российские производители вина, в свою очередь, в апреле предупредили, что их продукция может подорожать из-за роста цен на импортные комплектующие. Главная проблема касается пробки, которую поставляют из Португалии и Испании. Кроме того, есть сложности с логистикой, а также с подорожанием вспомогательных материалов и стабилизирующих веществ, которые практически на 100 процентов импортируются.

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Платон Щукин
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