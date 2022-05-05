Раскрыто убийство найденной в подвале петербургской бани женщины

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной в подвале бани

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство молодой женщины, чье мумифицированное тело было найдено в подвале Ушаковских бань. Об этом сообщает «Фонтанка».

По подозрению в причастности к преступлению задержан 43-летний сожитель погибшей. У него несколько судимостей, в том числе за убийство и кражу.

Полицейские установили, что 27-летняя погибшая ранее переехала в Петербург из Приморья, где ее разыскивали за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Вместе с сожителем она поселилась в опустевшем доме на улице Калинина в Петербурге. Пара вела асоциальный образ жизни.

В новогодние праздники между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил подругу ножом в живот, от полученного ранения она скончалась. Сожитель перенес тело в подвал заброшенных бань и оставил там.

Мужчина дал признательные показания.

Об обнаружении мумии женщины сообщалось 15 апреля. На тело наткнулись сотрудники компании, занимающейся сохранением архитектурного наследия, во время обследования фундамента для дальнейших работ по его укреплению.