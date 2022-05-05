Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыто убийство найденной в подвале петербургской бани женщины

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной в подвале бани

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство молодой женщины, чье мумифицированное тело было найдено в подвале Ушаковских бань. Об этом сообщает «Фонтанка».

По подозрению в причастности к преступлению задержан 43-летний сожитель погибшей. У него несколько судимостей, в том числе за убийство и кражу.

Полицейские установили, что 27-летняя погибшая ранее переехала в Петербург из Приморья, где ее разыскивали за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Вместе с сожителем она поселилась в опустевшем доме на улице Калинина в Петербурге. Пара вела асоциальный образ жизни.

В новогодние праздники между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил подругу ножом в живот, от полученного ранения она скончалась. Сожитель перенес тело в подвал заброшенных бань и оставил там.

Мужчина дал признательные показания.

Об обнаружении мумии женщины сообщалось 15 апреля. На тело наткнулись сотрудники компании, занимающейся сохранением архитектурного наследия, во время обследования фундамента для дальнейших работ по его укреплению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине
Женщина увидела в детской одежде опасность для девочек
Гейджи сравнил Оливейру и Нурмагомедова
В Крыму стена завода обрушилась на автомобили и дома
Адвокат Шария поделился деталями дела об экстрадиции блогера на Украину
Россиянка нашла останки человека в парке на севере Петербурга
Shell подсчитала потери после ухода из России
В Госдуме ответили на информацию об отправленных Украине разведданных
Из-за холода в Москве продлили отопительный сезон
Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.