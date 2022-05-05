Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Полиция начала задерживать оппозиционеров на митинге в Ереване

Армянская полиция начала задерживать митингующих в Ереване

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Полиция без объяснения причин начала задерживать участников массовых акций протеста в Ереване за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным агентства, сторонники оппозиции шли маршем по улице Вагаршяна, когда силовики заявили, что те мешают проходу граждан. Лидеры акции призвали участников сесть на тротуар, однако это не устроило правоохранителей.

В ответ на это некоторые митингующие попытались вступить в стычки с полицией, другие начали перекрывать улицу мусорными баками. Точное число задержанных пока неизвестно.

Протесты в Ереване начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция полагает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, может угрожать суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 4 мая Служба национальной безопасности Армении сообщила о планах протестующих захватить здание парламента и усилила его охрану.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании
Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»
Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука
Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме
Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию
Российские заводы остались без оборудования для электростанций
Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ
В России бросились избавляться от торговых центров
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.