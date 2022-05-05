Полиция начала задерживать оппозиционеров на митинге в Ереване

Армянская полиция начала задерживать митингующих в Ереване

Полиция без объяснения причин начала задерживать участников массовых акций протеста в Ереване за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным агентства, сторонники оппозиции шли маршем по улице Вагаршяна, когда силовики заявили, что те мешают проходу граждан. Лидеры акции призвали участников сесть на тротуар, однако это не устроило правоохранителей.

В ответ на это некоторые митингующие попытались вступить в стычки с полицией, другие начали перекрывать улицу мусорными баками. Точное число задержанных пока неизвестно.

Протесты в Ереване начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция полагает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, может угрожать суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 4 мая Служба национальной безопасности Армении сообщила о планах протестующих захватить здание парламента и усилила его охрану.

