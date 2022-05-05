Daily Express: ЕС единственный, кто пострадает из-за эмбарго на энергоносители из РФ

Европейский союз (ЕС) станет единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, поскольку для Москвы все еще открыты азиатские рынки. Последствия антироссийских санкций для Европы раскрыты в материале Daily Express.

По словам автора статьи, в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по экономике РФ. Однако, как отмечает обозреватель, российская сторона продолжает торговлю с восточными партнерами. Отмечается, что благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится.

Журналист упомянул действующие и будущие российские газопроводы в КНР и страны Восточной Азии, а также продажу нефти Индии, Японии и Южной Корее. По его мнению, эти контракты помогут Москве смягчить экономический удар, который был вызван резким сокращением деловых связей с Европой.

Евросоюз в настоящее время разрабатывает шестой пакет санкций в отношении России. Он предполагает отказ от импорта российской нефти в течение шести месяцев. В таком случае ожидается рост цен на топливо.

Однако на данный момент постпреды стран ЕС не смогли достичь соглашения относительно эмбарго. Переговоры планируют продолжить в четверг, 5 мая.