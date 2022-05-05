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Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Миробивир» компании «Фармасинтез»

Фото: Сергей Дрозд / Фотобанк Лори

Минздрав России зарегистрировал новый препарат против коронавирусной инфекции «Миробивир». Это следует из данных, опубликованных на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Из реестра следует, что препарат производится компанией «Фармасинтез». Лекарственное средство разработано на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира, оно зарегистрировано министерством здравоохранения в виде таблеток.

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Дозировка препарата составляет 150 плюс 100 миллиграмм.

21 апреля Минздрав зарегистрировал новый препарат против коронавируса «Скайвира». Еще одно лекарство получило регистрацию 4 апреля — министерство выдало удостоверение лекарственному средству «Ковипир» от компании «Фармасинтез».

В России 1 апреля также зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Препарат состоит из двух доз и распыляется в носовую полость с трехнедельным интервалом.

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Анастасия Шейкина
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