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Шольц и Байден не признали легитимность изменения границ Украины

Шольц и Байден заявили, что не признают легитимности изменения границ Украины

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили, что они не признают легитимности изменения границ Украины. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает «Интерфакс».

Также оба лидера согласились с тем, что они «не приемлют никаких шагов, которые оспаривают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Ранее Шольц назвал условие для снятия санкций с России. По его словам, это может произойти только после консультаций с украинской стороной. Политик подчеркнул, что Москве придется достигнуть соглашения с Киевом.

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Николай Чигасов
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