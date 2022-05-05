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В российском регионе девочка поранилась запеченной в хлебе проволокой

В Татарстане девочка поцарапала горло запеченной в хлебе проволокой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Татарстане четырехлетняя девочка поцарапала горло запеченной в хлебе проволокой. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в Буинске. Во время еды ребенок едва не проглотил кусок проволоки, который каким-то образом оказался в покупном хлебе. Мать поранившейся россиянки отметила, что инородный предмет был похож на часть металлической губки, которой моют посуду, пишет газета «Аргументы и факты».

Женщина пояснила, что сама извлекла проволоку из горла ребенка, не обращаясь к врачам. Сейчас следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в школе Екатеринбурга ученику подали на обед гречневую кашу с тараканом.

В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что проведут проверку в столовой образовательного учреждения.

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Анна Щербакова
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