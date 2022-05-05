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Италия начала расследование из-за появления россиян в новостях по телевидению

В Италии проводят проверку после дебатов о появлении россиян на телевидении

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

В Италии начали расследование по факту «дезинформации» на телевидении после острых общественных дебатов по поводу частого появления российских спикеров в новостных программах страны во время спецоперации на Украине, пишет Reuters.

По данным издания, парламентский комитет по безопасности уже вызвал руководителей итальянского государственного телевидения, агентства госбезопасности и службы связи.

В комиссии подчеркнули, что изучают иностранное вмешательство и деятельность по дезинформации «с особым акцентом на конфликт между Россией и Украиной».

Ранее в Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Госрегулятор Черногории также обратился к местным провайдерам с призывом отключить на территории страны вещание телеканала RT и радио Sputnik.

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Варвара Кошечкина
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