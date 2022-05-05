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Раскрыто имя задержанного СБУ соратника Медведчука

Задержанным СБУ соратником Виктора Медведчука оказался Александр Тарнашинский
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Задержанным Службой безопасности Украины (CБУ) соратником депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, имя которого официально не называлось, оказался член общественного движения «Украинский выбор» Александр Тарнашинский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую прессу.

Украинские спецслужбы полагают, что политик мог контактировать с российской разведкой и готовить свержение конституционного строя.

Другие подробности его уголовного дела пока не раскрываются.

Александр Тарнашинский был одним из лидеров движения «Украинский выбор», а также главой организации «Славянское движение "Русь возрожденная"». Он является ветераном войны в Афганистане. О задержании мужчины стало известно 5 мая.

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Алевтина Запольская
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