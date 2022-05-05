Правительство США назвали главным распространителем дезинформации в истории

Сенатор Пол назвал правительство США главным распространителем дезинформации в истории

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал правительство США главным распространителем дезинформации в истории. Об этом сообщает ТАСС.

Во время слушаний в одном из комитетов Сената Конгресса Соединенных Штатов, на которых выступал глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас, сенатор спросил, как именно исполнительная ветвь власти планирует определять, что относить к дезинформации.

«Вы понятия не имеете, что такое дезинформация <...>. Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США», — заявил Пол.

В качестве одного из примеров распространения американскими властями дезинформации он привел заявления руководства страны о наличии у Ирака оружия массового уничтожения. Также сенатор напомнил об операции Иран-контрас — незаконных поставках оружия Ирану с целью финансирования ультраправых боевиков в Никарагуа.

Ранее сенатор заявил, что политика США в определенной мере поспособствовала началу российской военной спецоперации на Украине. По словам Пола, который известен своей критикой в адрес американской внешней политики, поддержка Вашингтоном вступления Украины в НАТО сыграла негативную роль в развитии ситуации.