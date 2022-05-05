Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Telegram-канале Шария появился пост после сообщений о его задержании

Украинский блогер Шарий опубликовал пост в Telegram после сообщении о задержании в Испании

Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

В Telegram-канале украинского блогера Анатолия Шария появился пост после сообщений о его задержании в Испании.

Шарий опубликовал сообщение из канала его жены: «Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — с комментарием «И правда комедия».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Шарий задержан по обвинению в государственной измене.

На Украине он работал журналистом. Более десяти лет назад против него завели уголовные дела, которые Шарий называл сфабрикованными. В 2012-м получил политическое убежище в Европе. Последние годы он ведет блог на YouTube и критикует украинские власти. На родине его не раз обвиняли в работе на Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»
ФСБ заподозрила россиянина в призывах к терроризму против чиновников
Великобритания прекратила считать Мосбиржу биржей
В России рассказали о результативности комплексов ПВО
Спасатели почти неделю тушили пожар возле российского поселка
В Telegram-канале Шария появился пост после сообщений о его задержании
Россиянам рассказали об особенностях полетов в Турцию на рейсах Turkish Airlines
Опухоль в груди 15-летней россиянки оказалась близнецом
Названо условие снижения цен на автомобили в России
Инфляция в Турции достигла почти 70 процентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.