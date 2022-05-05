В Telegram-канале Шария появился пост после сообщений о его задержании

Украинский блогер Шарий опубликовал пост в Telegram после сообщении о задержании в Испании

В Telegram-канале украинского блогера Анатолия Шария появился пост после сообщений о его задержании в Испании.

Шарий опубликовал сообщение из канала его жены: «Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — с комментарием «И правда комедия».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Шарий задержан по обвинению в государственной измене.

На Украине он работал журналистом. Более десяти лет назад против него завели уголовные дела, которые Шарий называл сфабрикованными. В 2012-м получил политическое убежище в Европе. Последние годы он ведет блог на YouTube и критикует украинские власти. На родине его не раз обвиняли в работе на Россию.