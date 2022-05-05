В TikTok показали простой способ омолодить кожу
Популярные блогеры показали простой способ омолодить кожу на теле. Соответствующий материал публикует портал Buzz Feed.
По информации издания, пользователи сети принялись массово публиковать ролики в TikTok, в которых они рассказывают о плюсах массажа сухой щеткой для состояния кожных покровов. Отмечается, что в общей сложности видео с хэштегом #drybrushing («сухая щетка») набрали более 40 миллионов просмотров в соцсети.
Писательница Кэти Силкокс заявила, что упомянутая манипуляция сделает кожу более гладкой и сияющей благодаря эффекту пилинга и усилению кровообращения. «Сухая щетка — это инструмент для пробуждения лимфатической системы, который не только придает коже сияние, но и помогает укрепить всю иммунную систему», — подчеркнула она.
По ее словам, щетку необходимо выбирать с жесткой и натуральной щетиной, избегая синтетических заменителей. Эксперт рекомендует выполнять массаж круговыми движениями, начиная с ног и двигаясь вверх по направлению к сердцу — таким образом улучшится циркуляция крови. После проведения процедуры следует принять душ и завершить процесс нанесением лосьона.
Ранее в апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова назвала ежедневные важные правила для красоты. По словам медика, условием для поддержания привлекательной внешности является утренний пятиминутный массаж лица и тела, после которого следует принять контрастный душ. Кроме того, специалист напомнила о важности применения солнцезащитного крема перед выходом на улицу. Помимо этого, в число необходимых процедур вошло очищение лица и шеи с помощью специальных средств: геля, молочка или мусса.