В TikTok показали простой способ омолодить кожу

TikTok-блогеры показали простой способ сделать кожу гладкой при помощи сухой щетки

Популярные блогеры показали простой способ омолодить кожу на теле. Соответствующий материал публикует портал Buzz Feed.

По информации издания, пользователи сети принялись массово публиковать ролики в TikTok, в которых они рассказывают о плюсах массажа сухой щеткой для состояния кожных покровов. Отмечается, что в общей сложности видео с хэштегом #drybrushing («сухая щетка») набрали более 40 миллионов просмотров в соцсети.

Писательница Кэти Силкокс заявила, что упомянутая манипуляция сделает кожу более гладкой и сияющей благодаря эффекту пилинга и усилению кровообращения. «Сухая щетка — это инструмент для пробуждения лимфатической системы, который не только придает коже сияние, но и помогает укрепить всю иммунную систему», — подчеркнула она.

По ее словам, щетку необходимо выбирать с жесткой и натуральной щетиной, избегая синтетических заменителей. Эксперт рекомендует выполнять массаж круговыми движениями, начиная с ног и двигаясь вверх по направлению к сердцу — таким образом улучшится циркуляция крови. После проведения процедуры следует принять душ и завершить процесс нанесением лосьона.

Ранее в апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова назвала ежедневные важные правила для красоты. По словам медика, условием для поддержания привлекательной внешности является утренний пятиминутный массаж лица и тела, после которого следует принять контрастный душ. Кроме того, специалист напомнила о важности применения солнцезащитного крема перед выходом на улицу. Помимо этого, в число необходимых процедур вошло очищение лица и шеи с помощью специальных средств: геля, молочка или мусса.