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Власти России заказали создание «Экономики»

Минэкономразвития заказало работы по созданию информационной системы «Экономика»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Министерство экономического развития России заказало работы по созданию государственной информационной системы «Экономика», которая будет использоваться для анализа и прогнозирования социально-экономического развития. Соответствующая информация следует из материала данных портала госзакупок, на которые обратил внимание РБК.

Цена контракта приближается к 270 миллиардам рублей, заявки принимались до 4 мая. В сопроводительной документации отмечается, что пандемия ускорила переход страны к цифровым технологиям, но большая часть рабочих рабочих процессов ведомства обслуживается разрозненными системами. Унифицированная платформа помогла бы властям избежать сложностей, связанных с дублированием функционала и влиянием изменений в одной системе на данные в другой.

Финальный этап работ по созданию системы для Минэкономики намечен на первый квартал следующего года. Руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов сказал РБК, что ключевой целью «Экономики» должно стать упорядочивание данных в рамках единого пространства. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — пояснил он.

В конце апреля стало известно, что в России появится еще одна государственная информсистема — направленная на борьбу против коррупции. Она будет называться «Посейдон» и содержать информацию о соблюдении или несоблюдении ограничений, запретов и требований, которые установлены для противодействия коррупции, теми лицами, на которых распространены подобные меры.

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Платон Щукин
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