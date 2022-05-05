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Испания заморозила принадлежащие российским предпринимателям счета и фонды

Власти Испании заморозили 12 счетов и фондов, принадлежащим предпринимателям из России

Фото: Sergio Perez / Reuters

Власти Испании приняли решение заморозить 12 счетов и фондов, якобы принадлежащих предпринимателям из России, попавшими под санкции Евросоюза. Об этом сообщает Europa Press.

Централизованный орган по предотвращению отмывания денег (OCP) Генерального совета нотариусов передал информацию о 14 попавших под санкции российских олигархах их связях в Испании в Исполнительную службу Комиссии по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений (Sepblac) и в Министерство внутренних дел Испании.

В ведомстве рассказали о 29 объектах недвижимости в Испании связанных с лицами, находящимися под санкциями, 11 из которых принадлежат им напрямую, а 18 принадлежат членам их семей.

Ранее в Испании были обнаружены 34 объекта собственности, связанные с бизнесменами из России. Согласно информации издания, в ходе расследования, которое предпринял Генеральный совет нотариата Испании, в стране были обнаружены четыре яхты, лодочный причал и 29 объектов недвижимости, которые принадлежат российским предпринимателям, ранее попавшим под санкции.

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Виктория Кондратьева
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