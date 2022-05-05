Стилистка объяснила интерес россиян к моде 2000-х годов

Стилистка Ольга Ким объяснила интерес россиян к трендам 2000-х цикличностью моды

Стилистка и основательница сервиса по подбору одежды Ольга Ким объяснила интерес россиян к трендам нулевых. Ее комментарии опубликовало издание NEWS.ru.

Эксперт рассказала о цикличности в моде, то есть о возвращении тенденций из прошлого в настоящее. Так, некогда была популярна одежда из 1980-х и 1990-х годов, теперь же произошел переход к нарядах эпохи 2000-х годов.

Данное явление, по словам Ким, является логичным, так как сейчас выросло поколение, чья юность прошла в начале нулевых. По этой причине его представители испытывают чувство ностальгии к предыдущим десятилетиям и предпочитают носить предметы гардероба того времени.

Предпринимательница отметила, что интерес к прошлому дает определенный толчок для развития новых тенденций. Так, например, в моду вернулись яркие цвета, в частности травяной зеленый, насыщенный розовый, оранжевый, которые заменили бежево-молочный и нейтральные тона.

Ранее, в апреле, стилистка, автор собственного курса по стайлингу Анна Рыкова дала совет по выбору нарядов для любого случая. По мнению эксперта, для свиданий следует выбирать женственные образы, избегая бесформенности и андрогинности. Однако всегда стоит принимать во внимание локацию романтической встречи: для ресторана — платья из отражающих свет тканей, для театра — более формальный дресс-код.