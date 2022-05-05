Два бывших игрока РПЛ попали в список худших трансферов АПЛ

Бывший футболист ЦСКА Никола Влашич попал в десятку худших трансферов сезона АПЛ

Два бывших игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список худших трансферов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает ESPN.

24-летний экс-игрок ЦСКА Никола Влашич занял в рейтинге шестое место. В десятку также попал бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал. 23-летний футболист занял седьмое место.

Оба игрока после ухода из российских клубов продолжают карьеру в английском «Вест Хэм Юнайтед». Влашич подписал с командой контракт, рассчитанный на пять лет. Крал выступает в «Вест Хэме» на правах аренды, которая закончится 30 июня 2022 года.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018-го по 2021 год. В 108 матчах в составе московского клуба футболист забил 33 мяча.

Крал провел за «Спартак» 53 матча. Он не забил ни одного гола и отдал шесть результативных передач.