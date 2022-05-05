Чемпион ОИ резко оценил раскритиковавшего Россию после отъезда шведского игрока

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов раскритиковал шведского хоккеиста Валльмарка

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко оценил раскритиковавшего Россию после отъезда из страны шведского хоккеиста Лукаса Валльмарка. Его слова приводит Metaratings.

«Надо ему напомнить, как мы шведов долбили. Кто он такой? Кто такие шведы?» — задался вопросом Тихонов. Он подчеркнул, что российские хоккеисты имеют ценность в мире, обратив внимание на то, что большое количество россиян выступает в Национальной хоккейной лиге.

Валльмарк расторг контракт с московским ЦСКА в начале марта. В интервью SVT он заявил, что больше никогда не вернется в Континентальную хоккейную лигу. По словам спортсмена, компенсация клубу за расторжение контракта стала для него «финансовой пощечиной».

В составе ЦСКА Валльмарк провел 31 матч и набрал 19 (8+11) баллов. После отъезда шведа армейцы выиграли Кубок Гагарина, одержав победу в финальной серии над магнитогорским «Металлургом».