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Акушер назвала факторы риска возникновения родовой травмы у младенца

Акушер Ирина Меньшикова: лишний вес матери повышает риск родовой травмы у младенца

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова предупредила, что риск родовой травмы у младенца есть даже в тех случаях, когда беременность протекает без осложнений. В беседе с «Пятым каналом» она назвала факторы, которые повышают риск ее возникновения.

Меньшикова утверждает, что спровоцировать родовой травматизм могут хронические заболевания будущей матери, а также лишний вес, набранный до и во время беременности. К факторам риска относятся также такие физиологические особенности организма женщины, как узкий таз или деформация костей таза.

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Особую осторожность стоит соблюдать будущим матерям, у которых плод крупный или находится в неправильном положении. Кроме того, риск родовой травмы, по словам акушера, повышается, если беременность многоплодная, недоношенная или, наоборот, переношенная.

Меньшикова отметила, что родовая травма может возникнуть не только из-за здоровья и физиологии женщины или особенностей протекания беременности, но и из-за ошибок акушера, который вынужден вмешаться при стремительных родах или при слабости родовой деятельности роженицы.

Ранее голливудская актриса Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права женщины на аборт в США. 66-летняя артистка заявила, что женщины должны сами распоряжаться своим телом и решать, рожать им ребенка или прервать беременность.

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Наталья Обрядина
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