В Госдуме оценили возможность ядерного удара со стороны России

Спикер Госдумы Володин заявил, что со стороны РФ возможен только ответ на ядерный удар

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос по ситуации вокруг Украины заявил, что со стороны России возможен только ответ на нанесение ядерного удара. Его слова приводит РИА Новости.

Так Володин ответил на вопрос о возможности того, что ситуация вокруг Украины может дойти до «ядерной точки». «Со стороны России нет, со стороны нашего государства все понятно, и мы исходим из того, что это может быть только ответ на ядерный удар», — сказал он.

Парламентарий добавил, что единственная страна, применившая ядерное оружие, — США и они предусматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара. «Что касается РФ, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления США об угрозе их безопасности не вызывают в мире такой истерии, которая сейчас наблюдается в отношении России. «Когда США заявляли, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность», — отметил он.