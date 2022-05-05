Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме оценили возможность ядерного удара со стороны России

Спикер Госдумы Володин заявил, что со стороны РФ возможен только ответ на ядерный удар
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос по ситуации вокруг Украины заявил, что со стороны России возможен только ответ на нанесение ядерного удара. Его слова приводит РИА Новости.

Так Володин ответил на вопрос о возможности того, что ситуация вокруг Украины может дойти до «ядерной точки». «Со стороны России нет, со стороны нашего государства все понятно, и мы исходим из того, что это может быть только ответ на ядерный удар», — сказал он.

Парламентарий добавил, что единственная страна, применившая ядерное оружие, — США и они предусматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара. «Что касается РФ, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления США об угрозе их безопасности не вызывают в мире такой истерии, которая сейчас наблюдается в отношении России. «Когда США заявляли, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин извинился за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера
В пяти российских регионах рассказали о гибели военных на Украине
Пентагон отверг передачу Украине данных о местонахождении российских командиров
Москвичам пообещали теплый июнь
Экс-депутат Рады заявил о планах Польши присоединить Украину
Евросоюз предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву
Лукашенко призвал Зеленского «выйти из образа»
В Израиле три человека погибли при нападении мужчин с топором и пистолетом
TeamViewer прекратила работу в России и Белоруссии
В Госдуме оценили возможность ядерного удара со стороны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.