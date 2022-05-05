Молдавия отказала Украине в военной помощи

Председатель парламента Гросу заявил об отказе Молдавии предоставить военную помощь Киеву

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в предоставлении военной помощи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Адриану Влас.

Сообщается, что Кишинев выразил готовность отправить на Украину саперов для разминирования опасных участков. В ходе встречи спикер Верховной Рады попросил молдавского коллегу предоставить республике военную помощь, в частности, передать самолеты МиГ-29.

«Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах», — заявила пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица исключила возможность предоставления военной помощи Украине. По ее словам, есть «более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой», которые смогут оказать Киеву военную поддержку.

Как сообщали СМИ, украинские власти обращались к Молдавии за военной помощью в начале российской спецоперации, но получили отказ. По данным журналистов, Кишинев принял такое решение, чтобы не «раздражать Россию».