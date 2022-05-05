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Россиян предупредили об опасности VPN при поиске информации в интернете

IT-эксперт Бедеров предупредил россиян о риске перехвата данных при использовании VPN

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предупредил россиян об опасности VPN-сервисов при поиске информации в интернете. В беседе с «Известиями» он заявил, что непроверенные сервисы создают опасность перехвата данных.

«Вопросы возникают при передаче гораздо более конфиденциальных данных — например кодов доступа, различных паролей и другой защищаемой информации. Стоит обращать внимание на то, под каким именно VPN пользователь ищет информацию — при использовании непроверенных VPN существует значительный риск ее перехвата», — заявил специалист.

При этом Бедеров прокомментировал рекомендацию Центробанка не использовать такие сервисы для поиска финансовых услуг. «При поиске финансовых услуг в сети пользоваться VPN не опасно», — отметил он.

Ранее 5 мая директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил россиян о новом виде мошенничества с помощью VPN-сервисов при поиске финансовых услуг. Эксперт сообщил, что злоумышленники уговаривают потенциальных жертв заходить на их нелегальные заблокированные сайты с использованием таких программ.

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Асель Минбаева
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