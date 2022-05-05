Константин Райкин избран врио ректора Школы Райкина

Константин Райкин избран временно исполняющим обязанности ректора ВШСИ

Артист Константин Райкин избран временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральная школа Константина Райкина. Об этом сообщает журнал «Театр».

Уточняется, что актер занял этот пост по итогам голосования среди работников и студентов школы. Он оказался на этой должности вместо ректора Анатолия Полянкина, который ранее уволил Райкина с поста худрука.

«Первым шагом нового врио ректора стало урегулирование задолженности за электроэнергию перед ООО "Каскад-Энергосбыт" в размере более 4,6 миллиона рублей, которая накопилась с июля 2021 года и будет погашена в полном объеме благодаря финансовой поддержке спонсоров школы. Также по просьбе Константина Райкина юристы в срочном порядке проводят анализ задолженности школы перед преподавателями», — говорится в официальном заявлении студсовета ВШСИ.

Об увольнении Райкина стало известно 12 апреля. «Он (Полянкин — прим. «Ленты.ру») убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин.

15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая.