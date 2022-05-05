Заявление Вучича об усложнении позиций Сербии из-за слов Путина объяснили

Политолог Войко: слова Вучича об усложнении позиций Сербии приятны для ЕС

Заявление Александра Вучича об усложнении позиции Сербии после сравнения Владимиром Путиным конфликтов в Косово и в Донбассе возможно назвать приятным для Европейского союза, но реальность оно не отражает. Так объяснила обращение сербского президента политолог и доцент департамента «Прикладная политология» Финансового университета при Правительстве России Евгения Войко. По какой причине Вучич выступил с таким заявлением, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Москва и Белград

Сербский президент Александр Вучич ранее выступил с заявлением о том, что проведение президентом России Владимиром Путиным аналогии между конфликтом в Косове и в Донбассе в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем дополнительно усложнило позицию Сербии.

Евгения Войко напомнила, что отношения Москвы и Белграда традиционно были хорошими.

«Москву и Белград связывают не только давние добрые политические отношения, но и очень тесные экономические отношения, в том числе, поставки энергоносителей. Россия на уровне Совета Безопасности поддерживала Сербию. Здесь позиция Москвы была схожей с главной политической линией, которую сербское руководство транслирует по вопросу о территориальной целостности и по Косово как части Сербии», — сказала она.

Европейская интеграция Сербии

Однако за последнее время отношения двух стран ухудшились. Сейчас Сербию нельзя назвать страной, которая во всех вопросах поддерживает Россию, считает политолог. Причина такого изменения заключается в европейской интеграции Белграда.

Белград идет по пути европейской интеграции, а потенциальное членство в Евросоюзе требует от страны-претендента выполнения довольно многих условий, которые касаются и ряда внешнеполитических сюжетов Евгения Войко политолог

«Это не только внутренние реформы, не только реформы, связанные с экономикой, но и определенные внешнеполитические взгляды. В частности, голосование об исключении России из Совета по правам человека, где Сербия проголосовала за исключение. Потом было объяснение, что ЕС надавил на Сербию, иначе были бы проблемы с поставками энергоносителей», — сообщила Войко.

Евгения Войко уверена, что сербское общество выступает за тесные отношения с Россией, а политическая элита вынуждена балансировать.

Политической элите необходимо искать возможности, чтобы не разорвать конструктивные связи с Россией, но и не обрубить пути европейской интеграции Евгения Войко политолог

Александр Вучич всячески показывает Евросоюзу, что отношения с Россией не так хороши, как кажутся, потому что противостоять давлению от ЕС сербский президент не может, считает политолог.

«Сейчас Вучич активно разыгрывает карту, что отношения с Россией не безоблачны, играя на поле стран ЕС. Это приятно для уха европейской элиты, а Вучич понимает это. На него оказывают давление со стороны Запада, а он не может или не хочет этому давлению противопоставить другие альтернативы. Поэтому он соглашается на это давление, на эти уступки. Вучич понимает, что в противном случае маневров у него будет не так много — ЕС отрежет свои инвестиции в экономику, поставит вопрос об отмене евроинтеграции», — заключила Войко.

Ранее Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти поддержал вступление всех стран Западных Балкан в Евросоюз.