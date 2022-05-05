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Стилистка призвала женщин перестать одеваться по возрасту

Стилистка Леони Барлоу призвала перестать одеваться по возрасту, чтобы выглядеть моложе

Кадр: The Style Insider / YouTube

Стилистка Леони Барлоу призвала женщин перестать одеваться по возрасту, чтобы выглядеть моложе. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

Героиня материала утверждает, что зачастую сталкивается с вопросом о соответствии той или иной модной тенденции определенному возрасту. По ее словам, согласованность одежды с личным стилем, а также эмоции во время носки значат для внешнего вида гораздо больше, чем стереотипы о ее предназначении конкретному поколению. «Кого волнуют какие-то возрастные ограничения в отношении короткой юбки? Если вам 60 и у вас потрясающие ноги, тогда дерзайте!» — считает Барлоу.

Кроме того, эксперт моды призвала избавиться от вещей, которые не транслируют внутреннее самоощущение. «Одеваться в соответствии со своим возрастом — устарело как концепция. Если вам некомфортно, вы не можете выглядеть хорошо, все просто», — подчеркнула она.

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При этом редактор моды рекомендует найти подходящие своему типажу цвета в одежде и с годами развивать собственный стиль, избегая предубеждений.

Ранее в апреле травматолог-ортопед Елена Пастарнак призвала не носить кеды после 30 лет. По ее словам, из-за них свод стопы уплощается, стопа расползается. Это плохо сказывается на самой стопе, крупных суставах, позвоночнике. В такой обуви быстро развивается плоскостопие. «Обязательно нужно использовать ортопедическую стельку, иначе вам будет некомфортно при длительной ходьбе, у вас начнут уставать и болеть голеностопные суставы, колени, спина, поясница», — подчеркнула эксперт.

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Дарья Шляпужникова
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