Стилистка призвала женщин перестать одеваться по возрасту

Стилистка Леони Барлоу призвала перестать одеваться по возрасту, чтобы выглядеть моложе

Стилистка Леони Барлоу призвала женщин перестать одеваться по возрасту, чтобы выглядеть моложе. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

Героиня материала утверждает, что зачастую сталкивается с вопросом о соответствии той или иной модной тенденции определенному возрасту. По ее словам, согласованность одежды с личным стилем, а также эмоции во время носки значат для внешнего вида гораздо больше, чем стереотипы о ее предназначении конкретному поколению. «Кого волнуют какие-то возрастные ограничения в отношении короткой юбки? Если вам 60 и у вас потрясающие ноги, тогда дерзайте!» — считает Барлоу.

Кроме того, эксперт моды призвала избавиться от вещей, которые не транслируют внутреннее самоощущение. «Одеваться в соответствии со своим возрастом — устарело как концепция. Если вам некомфортно, вы не можете выглядеть хорошо, все просто», — подчеркнула она.

При этом редактор моды рекомендует найти подходящие своему типажу цвета в одежде и с годами развивать собственный стиль, избегая предубеждений.

Ранее в апреле травматолог-ортопед Елена Пастарнак призвала не носить кеды после 30 лет. По ее словам, из-за них свод стопы уплощается, стопа расползается. Это плохо сказывается на самой стопе, крупных суставах, позвоночнике. В такой обуви быстро развивается плоскостопие. «Обязательно нужно использовать ортопедическую стельку, иначе вам будет некомфортно при длительной ходьбе, у вас начнут уставать и болеть голеностопные суставы, колени, спина, поясница», — подчеркнула эксперт.