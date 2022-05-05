Зеленский провел переговоры со Штайнмайером и пригласил его в Киев

Президент Украины Зеленский пригласил в Киев немецкого коллегу Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, обсудил с ним «недоразумения прошлого» и пригласил его в Киев. Как уточняет со ссылкой на DPA РИА Новости, лидеры двух стран впервые провели телефонный разговор после апрельского скандала, вспыхнувшего на фоне отказа украинской стороны принимать лидера ФРГ.

Зеленский, как утверждает агентство, пригласил в Киев не только президента, но и канцлера Германии вместе со всем немецким руководством.

Издание Spiegel отмечает, что политики беседовали порядка 45 минут. В ходе беседы Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Киева со стороны Берлина.

12 апреля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. Немецкое издание Bild сообщало, что президент ФРГ собирался посетить Украину 13 апреля в компании правительственных делегаций других государств Европейского союза (ЕС).

Позднее Шольц сообщил, что сбит с толку данным решением украинской стороны и не собирается в ближайшее время посещать Киев. Он отметил, что отказ Зеленского принять Штайнмайера не дает ему возможности посетить украинскую столицу. Шольц подчеркнул, что нежелание Зеленского видеть немецкого президента является заметным событием.