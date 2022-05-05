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Лукашенко рассказал о желании США «утопить Россию в войне на Украине»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о планах США утопить Россию в конфликте на Украине

Фото: Sergei Sheleg / BelTA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США c помощью союзников хотят «утопить Россию в войне на Украине». Об этом он рассказал в интервью Associated Press. Отрывок приводится на сайте белорусского лидера.

«Мы сейчас это видим: Соединенные Штаты Америки хотят воспользоваться моментом — пристегнув к себе союзников, утопить Россию в войне на Украине», — заметил Лукашенко.

По его словам, основная цель Вашингтона — разобраться с Россией, а затем с Китаем. Глава Белоруссии также выразил уверенность в том, что Украиной сейчас управляет не президент Владимир Зеленский, а Запад. Поэтому искать ответ на вопрос, почему Киев не заинтересован в переговорах с Россией, он предложил в США.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что основной причиной конфликтов в мире является однополярность и «монополизация США планеты». Политик полагает, что сохранение СССР позволило бы избежать множества противостояний.

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Варвара Кошечкина
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